foto Afp

19:29

- L'avvocato di Hosni Mubarak ha riferito che l'ex rais egiziano teme per la propria vita in carcere. "Vogliono uccidermi in prigione" gli avrebbe detto secondo quanto riferito dallo stesso legale, Farid el Dib. Il difensore ha anche confermato che le condizioni del suo assistito Mubarak sono "estremamente gravi" e ha aggiunto che "è uno scandalo" non aver acconsentito al suo trasferimento in un ospedale più attrezzato.