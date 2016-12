"Sono stata vittima di cyberbullismo", Paris Katherine Jackson si confessa in un'intervista

Durante l'intervista con Oprah Winfrey, nel salotto televisivo più famoso degli Stati Uniti, Paris ha raccontato molti dettagli della sua vita sia prima che dopo la morte del padre.

"Ci diceva che quando era un bambino non ha mai avuto davvero un'infanzia - ha detto la ragazza - era sempre bloccato in studio a cantare mentre gli altri erano fuori a giocare. Voleva che noi avessimo quello che non aveva avuto lui".

Il dramma della scomparsa di Michael Jackson per i suoi figli è sempre vivo e indelebile ed è difficile da elaborare perché il dolore sembra non diminuire: "non diventa mai più facile".

Parlando della sua infanzia, Paris sostiene di aver avuto una vita normale nonostante le maschere che il padre li costringeva a indossare per nasconderli da obiettivi indiscreti. La ragazza ammette che quel periodo sia stato "disorientante" ma afferma di capire che il trucco serviva per farla vivere nell'anonimato e quindi in modo più tranquillo.

Infine è arrivata la confessione sui suoi rapporti con i coetanei. Paris ha rivelato che nell'istituto privato femminile che ora frequenta, le sue compagne hanno provato ad abusare di lei sia fisicamente che attraverso la rete: "La gente ci prova, ma non sempre funziona. A scuola alcune persone cercano di fare cyberbullismo su di me, cercano di ferirmi con le parole".

Per quanto si cerchi di vivere in modo normale la notorietà crea sempre problemi non solo alle star ma anche ai loro figli e per questo riuscire a creare rapporti di fiducia con le altre persone è speso difficile. Anche di questo Paris ha parlato con Oprah dicendole di essere molto diffidente: "Se sento che qualcuno è finto con me, mi limito ad allontanarlo".