14:57

- "Quei fischi? Una pena". Non fa giri di parole il presidente del Coni, Gianni Petrucci, commentando i fischi dei tifosi spagnoli all'inno di Mameli ieri, prima della gara di Danzica, dove si sono incontrate le due nazionali di calcio. "Non la prendo larga - ha detto -. E' stata una cosa penosa. Non si offendono i simboli dei Paesi".