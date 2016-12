Egitto, Hosni Mubarak in gravi condizioni

- L'ex presidente egiziano Hosni Mubarak è in gravi condizioni, ma il ministero dell'Interno egiziano ha smentito che l'ex dittatore sia in coma, notizia che invece era circolata nelle ultime ore. Accanto all'ex presidente 84enne da oggi c'è anche il figlio maggiore Alaa, mentre il figlio minore Gamal ha avuto l'autorizzazione a stare vicino al padre due giorni fa.

I medici dell'ospedale della prigione di Torah, dove Mubarak è ricoverato, hanno reso noto di aver usato il defibrillatore due volte perché il cuore si è fermato e di aver nutrito l'ex rais tramite flebo. Altre fonti mediche riferiscono che l'84enne ex presidente, ricoverato nell'ospedale della prigione di Tora, entra ed esce da fasi di incoscienza.



L'ex presidente egiziano sta scontando l'ergastolo per aver ordinato l'uccisione di oltre 800 manifestanti durante la rivoluzione del 2011 che ha portato alla sua caduta. Mubarak è entrato nel carcere di Torah il 2 giugno, dopo la sentenza di condanna. Da allora, l'ex raìs egiziano ha sofferto di pressione alta, problemi respiratori e irregolarità nel battito cardiaco.

L'ex raìs: "Vogliono uccidermi in cella"

L'avvocato di Hosni Mubarak ha riferito che l'ex rais egiziano teme per la propria vita in carcere. "Vogliono uccidermi in prigione" gli avrebbe detto secondo quanto riferito dallo stesso legale, Farid el Dib. Il difensore ha anche confermato che le condizioni del suo assistito Mubarak sono "estremamente gravi" e ha aggiunto che "è uno scandalo" non aver acconsentito al suo trasferimento in un ospedale più attrezzato.