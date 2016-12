In Iraq boom di suicidi per i matrimoni combinati

- Se non puoi avere l'amore, meglio la morte. Un sempice concetto, molto chiaro a Jenan Merza, la sedicenne irachena che ha tentato di suicidarsi pur di non sposare il cugino imposto dai genitori. Jenan è solo una di quelle ragazzine che scelgono la via del suicidio per protestare contro le imposizioni dei genitori in materia di marito.

Secondo il New York Times questa reazione estrema sta diventando sempre più diffusa e comune. I casi si sono moltiplicati al punto che le autorità governative hanno iniziato a parlare di "epidemia di suicidi" tra le donne al di sotto dei diciotto anni. Il rifiuto dei matrimoni combinati si è rafforzato dopo l'inizio della guerra nel in Iraq nel 2003. Allora l'accesso a internet e alla televisione via satellite, unite alla povertà e alle condizioni di vita difficili, hanno contribuito a formare nelle donne la consapevolezza del diritto al rifiuto di convolare a nozze indesiderate.

Statistiche precise non sono disponibili. Ma, per rimanere alla piccola città di Jenan (Sinjar, nel nord ovest del Paese), gli ufficiali parlano di 130 suicidi di giovani fatayat (ragazze) solo negli ultimi due anni.

Qualcuno suggerisce che la diffusione del rifiuto di una pratica comune come quella di scegliere il marito si stata favorita dalla proiezioni di alcune soap. Tra i programmi responsabili della rivolta all'amore non romantico si fa riferimento soprattutto alla fiction turca Forbidden Love che racconta le intricate relazioni di una famiglia e in particolare di una giovane donna che finisce per suicidarsi per l'impossibilità di vivere il grande amore.