foto Ap/Lapresse 11:42 - La piccola Nancy, 8 anni, è al bar a fare colazione insieme a papà David e mamma Samantha. Lascia il tavolo per andare in bagno e quando esce si accorge che i genitori se ne sono andati senza di lei. Protagonista di questo episodio imbarazzante è il premier britannico David Cameron che, in una domenica di qualche settimana fa, ha incredibilmente scordato di riportare a casa la bambina. - La piccola Nancy, 8 anni, è al bar a fare colazione insieme a papà David e mamma Samantha. Lascia il tavolo per andare in bagno e quando esce si accorge che i genitori se ne sono andati senza di lei. Protagonista di questo episodio imbarazzante è il premier britannico David Cameron che, in una domenica di qualche settimana fa, ha incredibilmente scordato di riportare a casa la bambina.

I due si sono accorti dell'assenza di Nancy soltanto al loro arrivo a casa. A quel punto, si sono precipitati al pub, il Plough Inn di Camsden, dove la ragazzina, rimasta sola per circa 15 minuti, era insieme al personale. A raccontare l'episodio, con tutti i particolari, sono un po' tutti i giornali british.



Un portavoce di Downing Street si premura di far sapere che marito e moglie erano "sconvolti" quando si sono accordi con Nancy non era con loro, e conclude: "Per fortuna, quando hanno telefonato al pub lei era al sicuro lì". Downing Street ha aggiunto che l'incidente risale a un paio di mesi fa. I Cameron erano al Plough Inn, un pittoresco ritrovo che risale al sedicesimo secolo, vicino alla loro casa di campagna a Chequers, dove avevano portato Nancy e gli altri due figli: Alex, sei anni, e l'ultimogenita Florence, la bimba di 22 mesi nata durante il mandato di governo. Sembra che la bambina sia stata dimenticata perché la famigliola stava viaggiando in auto separate. Quando Cameron ha lasciato il pub, in un'auto con le sue due guardie del corpo, ha pensato che la piccola fosse insieme alla moglie e agli altri figli, in un'altra vettura. Lady Cameron invece ha dato per scontato che la bimba fosse con il padre.



Notevole l'imbarazzo dello staff. "Non sapevamo cosa fare", ha raccontato uno di loro al pettegolissimo "Sun". "Non è che puoi cercare David Cameron sull'elenco telefonico e dirgli 'guarda che ti sei dimenticato qua tua figlia'". E poi il commento inevitabile: "E' terribile che il premier britannico possa dimenticarsi di qualcosa così importante come la figlia". Secondo gli "amici del premier" citati dal tabloid, quando va a Chequers nel week-end Cameron ama "rilassarsi, guardare i film in tv, dormicchiare e, ha aggiunto la fonte malignamente, godersi tre o quattro bicchieri di vino quando pranza".