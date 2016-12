foto Ap/Lapresse

06:35

- Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi di un autobus, nella provincia pachistana del Baluchistan, causando danni non ancora precisati. Lo riferiscono i media ad Islamabad. Secondo le prime informazioni l'attentato è stato compiuto nell'area di Mastung contro un autobus su cui si trovavano una cinquantina di passeggeri. Per il momento si segnalano solo molti feriti ma per fortuna nessun morto.