foto Getty

05:55

- Sono stati ritrovati i corpi di 13 dei 14 passeggeri dell'elicottero privato precipitato mercoledì sulla Cordigliera della Ande, in volo con dei turisti, in gran parte stranieri, sopra Hualla Hualla. Lo ha fatto sapere il capo della polizia peruviana Raul Salazar. I soccorritori hanno ritrovato i corpi nella fusoliera dell'apparecchio, precipitato in una zona rocciosa. I resti delle vittime sono stati condotti a valle per l'identificazione.