Liberato Christian Obodo: "Ringrazio Dio"

foto Ap/Lapresse Correlati Sequestrato Obodo 23:16 - Il centrocampista del Lecce, Christian Obodo, rapito in Nigeria, è stato liberato in un blitz compiuto dalla polizia e dall'esercito. "Ringrazio Dio. Ora non posso dire nient'altro, soltanto grazie a Dio", sono le sue prime parole dopo la liberazione, come riferite dal fratello Kenneth che lo ha già incontrato. Per i media nigeriani non è stato pagato alcun riscatto. - Il centrocampista del Lecce, Christian Obodo, rapito in Nigeria, è stato liberato in un blitz compiuto dalla polizia e dall'esercito. "Ringrazio Dio. Ora non posso dire nient'altro, soltanto grazie a Dio", sono le sue prime parole dopo la liberazione, come riferite dal fratello Kenneth che lo ha già incontrato. Per i media nigeriani non è stato pagato alcun riscatto.

"Christian - ha raccontato il fratello Kenneth - non è ancora tornato a casa e si trova in questo momento in un albergo in compagnia del sindaco della città. Le sue condizioni sono buone e non ha subito violenza di alcun tipo". "L'ho visto e ho parlato con lui, siamo stati insieme", ha aggiunto Kenneth, anche lui calciatore in Italia, nelle file del Pisa.



Il 28enne calciatore, centrocampista dell'Udinese ma nell'ultima stagione in prestito al Lecce, era stato sequestrato ieri mattina davanti a una chiesa di Effurun, nei pressi Warri, e i rapitori avevano chiesto 150mila euro per rilasciarlo.



Tre sono le persone, ritenute i sequestratori di Obodo, arrestate nel blitz di polizia ed esercito. Il fratello del calciatore ha precisato che "non è stato pagato alcun riscatto". La banda di sequestratori era composta da cinque persone. "Sono sicuro che prenderanno anche gli altri due - ha proseguito Kenneth Obodo - so che la polizia ha fermato loro familiari, per cui, come spesso accade, si presenteranno spontaneamente".



Kenneth ha anche voluto ringraziare il sindaco di Warri "perché ci ha aiutato molto in questa difficile situazione". "Sono contentissimo - ha ancora aggiunto il giovane - Christian è il mio unico fratello, siamo venuti in Nigeria in questo periodo per stare con la nostra famiglia. Anche mia mamma è finalmente contenta, ha pianto molto da quando ha saputo che Christian era stato sequestrato".