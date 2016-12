foto Ap/Lapresse

22:36

- Dopo l'ennesimo massacro di cristiani in Nigeria il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, intende affrontare la questione nella riunione con i colleghi europei in programma il 25 giugno a Lussemburgo. Il titolare della Farnesina ha chiesto che la materia della tutela delle minoranze religiose, in particolare di quelle cristiane, sia inserita nell'ordine del giorno della riunione.