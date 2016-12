foto Da video

- Sono almeno 14.115 le persone, soprattutto civili, uccise in Siria dall'inizio della rivolta contro il regime di Assad a marzo del 2011. Lo riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani, spiegando che il bilancio sarebbe di almeno 9.862 civili, 3.470 soldati e 783 disertori uccisi. Intanto almeno 35 persone sono morte nei bombardamenti dell'esercito nelle ultime 24 ore in un nuovo assalto per riprendere il controllo della provincia di Homs.