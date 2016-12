foto Afp

14:44

- L'attacco kamikaze nei pressi di una chiesa a Jos, in Nigeria, ha fatto numerose vittime così come l'irruzione di un commando armato in un'altra chiesa nel nord-est. "Tre uomini si sono presentati armati e hanno cominciato a sparare mirando alla gente, prima di dirigersi all'interno della chiesa continuando a esplodere colpi a raffica", ha detto un testimone che si trovava a Biu Town nel nord-est del Paese.