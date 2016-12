Usa, sparatoria in università: almeno 3 morti

foto Ap/Lapresse 11:00 - Paura in una residenza universitaria ad Auburn, in Alabama. Una persona ha iniziato a fare fuoco uccidendo diverse persone. Il primo bilancio parla di almeno tre morti e due feriti gravi. La polizia sta cercando il killer. Stando ad alcune fonti di stampa, un uomo in visibile stato di agitazione sarebbe stato fermato intorno alle due del mattino e poi rilasciato perché non ritenuto coinvolto. - Paura in una residenza universitaria ad Auburn, in Alabama. Una persona ha iniziato a fare fuoco uccidendo diverse persone. Il primo bilancio parla di almeno tre morti e due feriti gravi. La polizia sta cercando il killer. Stando ad alcune fonti di stampa, un uomo in visibile stato di agitazione sarebbe stato fermato intorno alle due del mattino e poi rilasciato perché non ritenuto coinvolto.

Tra le vittime ci sarebbero due ex giocatori della squadra di football americano della Auburn University (i Tigers). A sostenerlo è il giornale del campus, l'Auburn Plainsman, secondo cui i due sportivi, Ed Christian e LaDarius Phillips, sono morti mentre un terzo, Eric Mack, rimasto ferito, sarebbe grave. Non si hanno al momento conferme ufficiali, ma la polizia ha annunciato che terrà una conferenza stampa.



Sul posto ci sono decine di auto della polizia, ambulanze e camion dei pompieri; per diverse ore agli abitanti del complesso non è stato permesso di entrare.