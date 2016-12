foto Ap/Lapresse

08:07

- Sarebbero 83 i civili uccisi nelle ultime 24 ore in Siria dalle forze di sicurezza, secondo un nuovo bilancio stilato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani. Gli episodi più violenti si sono verificati nelle regioni di Homs, con 29 morti (di cui 12 uccisi nel capoluogo per i bombardamenti dell'esercito), e in quella di Daraa, dove l'Osservatorio ha registrato 23 persone uccise, tra cui nove donne e tre bambini.