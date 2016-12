foto Facebook

- Il Consiglio nazionale siriano (Cns), che raggruppa i principali movimenti di opposizione contro il regime di Bashar al Assad, ha eletto Abdulbaset Sieda suo nuovo presidente. Sieda, 56 anni, molti dei quali trascorsi in esilio in Svezia, era l'unico candidato. L'esponente curdo ha detto che la sua priorità sarà allargare il consiglio e intraprendere colloqui con altre figure dell'opposizione per includerle nel Cns.