Nigeria, rapito il calciatore Christian Obodo

- Il calciatore dell'Udinese Christian Obodo è stato rapito a Warri, la città della Nigeria dove è nato 28 anni fa. Il centrocampista, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Lecce, è stato sequestrato da quattro rapitori armati che hanno fermato la sua automobile di fronte a una chiesa della città. A dare la notizia del sequestro sono stati i media locali che citano fonti governative

Il fratello: "Stiamo trattando, Christian sta bene"

"Christian sta bene, siamo in contatto con i rapitori che vogliono un po' di soldi". Lo ha detto il fratello del calciatore, Kenneth Obodo, che ha spiegato che Christian non sarebbe "in pericolo. Abbiamo un appuntamento telefonico più tardi con i rapitori. Loro - ha proseguito - vogliono soldi, noi non possiamo dare più di 100 mila euro. Purtroppo - ha concluso il fratello del centrocampista - succedono queste cose nel nostro Paese".