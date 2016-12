Usa, torna il pastore Jones e "impicca" Obama

foto Da video Correlati Terry Jones brucia di nuovo il Corano 14:26 - Il pastore statunitense Terry Jones, diventato celebre per le sue campagne anti Islam, scaturite nel rogo del Corano, torna a far parlare di sé. Questa volta nel mirino di Jones finisce il presidente Usa, Barack Obama. La sua colpa? Il sostegno al matrimonio omosessuale e le sue posizioni sull'aborto. La punizione? Un fantoccio che lo rappresenta impiccato davanti alla chiesa di Jones. - Il pastore statunitense Terry Jones, diventato celebre per le sue campagne anti Islam, scaturite nel rogo del Corano, torna a far parlare di sé. Questa volta nel mirino di Jones finisce il presidente Usa, Barack Obama. La sua colpa? Il sostegno al matrimonio omosessuale e le sue posizioni sull'aborto. La punizione? Un fantoccio che lo rappresenta impiccato davanti alla chiesa di Jones.

L'"impiccagione" di Obama fa parte di una serie di iniziative all'interno della campagna "Stand up America Now": messa momentaneamente da parte la "guerra santa" all'Islam, Jones si concentra su aborto e matrimonio gay. Non a caso l'Obama di pezza tiene in una mano una bambola e nell'altra una bandiera arcobaleno, simbolo del gay pride.