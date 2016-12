Usa, allatta in una libreria, la sicurezza: "Indecente, meglio se andasse fuori"

foto Afp

13:13

La storia di Hadley non è comunque l'unica, negli ultimi mesi si sono verificati altri episodi simili che hanno fatto scandalo.

- Hadley Barrows era in una libreria a Minneapolis, si è appartata su una panchina nell'atrio dell'edificio per allattare il suo bambino ma un agente di sicurezza le ha chiesto di andare via o nel bagno. "Non è abbastanza coperta e la scena che sta mostrando a tutti è indecente".