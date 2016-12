Il mini-Muamba, 39 minuti con il cuore fermo

La notizia arriva dal Daily Mail, quando Zach ha avuto l'attacco cardiaco alla sua famiglia non è rimasto altro che sperare nel miracolo. Il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva e per 39 minuti il suo cuore non si è mosso.

Il bambino, quando si è risvegliato, aveva subito danni cerebrali che hanno colpito le aree relative al linguaggio e al movimento ma a quattro mesi dall'accaduto Zach ha recuperato pienamente le sue capacità.

La ripresa del bimbo è un vero e proprio miracolo che ricorda quello accaduto al giocatore di calcio Fabrice Muamba lo scorso marzo. L'atleta di 24 anni, svenuto in campo, aveva avuto un arresto cardiaco durato 78 minuti e in un mese è tornato nel pieno possesso di tutte le sue abilità.

La storia di Zach inizia il 26 gennaio quando il bimbo ha avuto un collasso nella sua casa a York, in Gran Bretagna. Portato immediatamante in ospedale i dottori avevano già preparato i genitori ad "aspettarsi il peggio".

Nove giorni dopo una risonanza magnetica ha rilevato danni al cervello e il piccolo non riconosceva nessuno. "Era come guardare il guscio di mio figlio" ha affermato la madre. Ma dopo qualche settimana, attraverso la fisioterapia, sono iniziati i primi miglioramenti e ora il bambino è tornato a casa e alla sua normalità. "Ha ripreso a giocare con i suoi giochi preferiti e a litigare con i suoi fratelli" racconta la madre Hilary.