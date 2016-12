foto Nasa

- La Cina ha annunciato per metà giugno il lancio nello spazio di una navetta con tre astronauti a bordo, nell'ambito del programma per dotarsi di una Stazione spaziale permamente entro il 2020. La Shenzou-9 partirà dal centro spaziale di Jiuquan, nel nord-ovest del Paese, e si aggancerà al modulo Tiangong-1 in orbita attorno alla Terra. Si tratta della prima missione spaziale cinese con equipaggio dal settembre 2008.