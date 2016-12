foto Ap/Lapresse

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, condanna duramente l'uccisione dei sette caschi blu nigeriani in un'imboscata in Costa d'Avorio. "Sono rattristato e indignato", ha detto Ban, sottolineando che "questi valorosi soldati sono morti in servizio, cercando di portare la pace". Il segretario generale ha quindi chiesto al governo del Paese di fare tutto il possibile per individuare gli autori di questo attacco.