Obama: "L'Ue rischia una grave recessione"

- "L'Europa preoccupa, rischia infatti una nuova recessione in seguito alla crisi del debito". Lo ha affermato Barack Obama, che sulle sorti della Grecia ha spiegato: "E' nell'interesse di tutti che resti nell'area euro". Una possibile soluzione per il presidente americano sarebbe quindi ", iniettando capitale nelle banche indebolite". "D'altra parte", ha poi dichiarato, "".

Il presidente americano Barack Obama ha messo in guardia l'Europa dal rischio di una possibile nuova recessione, esprimendo preoccupazione per le ripercussione che questa potrebbe avere sull'economia Usa. Per Obama mostrare, da parte del Vecchio Continente, un impegno politico sarebbe un "passo forte”.

Ma i leader europei hanno capito “la serietà della situazione”, ha precisato, fiducioso, il presidente.

A proposito della Grecia, poi, ha insistito sul fatto che “è nell’interesse di tutti che Atene resti nell'area euro”. I greci devono capire che se il loro Paese dovesse uscire dall’eurozona, le loro difficoltà “sarebbero peggiori”.

Per il presidente americano, le soluzioni alla crisi europea sono dure, ma l'Europa ha il sostegno degli Stati Uniti.

Nel suo intervento, Obama ha parlato anche dell’Italia della Spagna, che “hanno un surplus e che hanno fatto riforme intelligenti, come quelle sul mercato del lavoro. Ora, però, ha aggiunto, “bisogna dare loro tempo e spazio perché queste riforme possano raggiungere i loro obiettivi e avere successo”.

All’Europa, infine, il primo cittadino americano ha dato anche un consiglio preciso: “L’Ue si deve concentrare sul rafforzamento del sistema bancario come abbiamo fatto noi. E' necessario”, ha concluso, “prendere decisioni serie che diano fiducia alle persone: decisioni che le inducano a pensare che il sistema bancario è solido e che si possono fidare”.