07:17

- Un piccolo aereo è precipitato in una zona rurale della Florida e sei persone sono morte, due adulti e quattro bambini. L'incidente, le cui cause non sono ancora state accertate, è avvenuto a Junction City, nella riserva Tiger Creek Swamp, nella parte sud-ovest di Polk, sulla costa occidentale dello stato. Il velivolo ha preso fuoco dopo l'impatto con il suolo. Le vittime sarebbero un imprenditore, la moglie e i loro quattro figli.