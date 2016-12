foto Ap/Lapresse

02:00

- Anche la Russia è d'accordo alla costituzione di un "gruppo di contatto" per la Siria, come proposto dall'inviato speciale Kofi Annan. Lo ha detto l'ambasciatore russo all'Onu, Vitaly Churkin. "La nostra idea è che devono farne parte i membri del Consiglio di Sicurezza così come i Paesi vicini alla Siria. E inoltre, le Nazioni che possono dare un impulso positivo alla situazione". Churkin si è detto favorevole anche alla presenza dell'Iran.