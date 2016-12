foto Tgcom24 16:59 - Tre motopesca della flotta di Mazara del Vallo sono stati sequestrati in serata dalla motovedette libiche. Al momento del sequestro si trovavano tra le 30 e le 50 miglia dalla costa di Bengasi, il porto in cui sarebbero stati dirottati. Una ventina i marittimi a bordo. Non sono stati sparati colpi di arma da fuoco per fermare le imbarcazioni, ma i militari libici sarebbero saliti a bordo. - Tre motopesca della flotta di Mazara del Vallo sono stati sequestrati in serata dalla motovedette libiche. Al momento del sequestro si trovavano tra le 30 e le 50 miglia dalla costa di Bengasi, il porto in cui sarebbero stati dirottati. Una ventina i marittimi a bordo. Non sono stati sparati colpi di arma da fuoco per fermare le imbarcazioni, ma i militari libici sarebbero saliti a bordo.

A bordo dei tre pescherecci si dovrebbero trovare una ventina di marittimi. La Libia di Gheddafi non c'è più, ma il copione si ripete uguale a sé stesso: da quando il Raìs è caduto questo è il secondo fermo. Il primo risale al novembre del 2011. All'epoca il protagonista del sequestro fu il peschereccio "Twenty two", fermato dai militari libici a 35 miglia dalla costa, in acque internazionali, e rilasciato dopo cinque giorni grazie ad una pronta attivazione della Farnesina.



Il presidente del Distretto produttivo per la pesca (Cosvap) di Mazara del Vallo, Giovanni Tumbiolo - che negli ultimi anni ha stabilito rapporti di cooperazione con diversi Paesi africani - ha già interessato della nuova vicenda il governatore libico Abu Ajar e il viceministro dell'Agricoltura, con delega alla Pesca, Adnan Jibrial.



Tumbiolo ha provveduto anche ad informare l'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, ancora all'oscuro del sequestro. ''Confidiamo - ha dichiarato Tumbiolo - in una veloce e pacifica soluzione di questa crisi. I buoni rapporti istaurati tra la Libia e la Sicilia nel settore della pesca ci dovrebbero in tal senso essere di aiuto''.

Bellotti (Pdl) a Tgcom: "Stanno bene"

L'onorevole Luca Bellotti ha incontrato l'equipaggio dei tre pescherecchi sequestrati insieme al console italiano a Bengasi. “Li ho tranquillizzati e tramite il mio cellulare ho fatto in modo che potessero chiamare le famiglie e rassicurare i loro cari”. L’equipaggio è formato da 12 italiani e 7 tunisini. “All’inizio erano traumatizzati” racconta l’on. Bellotti, “i libici sono arrivati senza divise e armati di mitra: i nostri connazionali temevano che si trattasse dell’attacco di banditi”. Ma la situazione ora, ha assicurato a Tgcom, è molto più tranquilla: “Mi sto adoperando con le autorità libiche per il loro rilascio. Insieme al Console ho preso contatti con il Ministro Terzi, e da domani la loro condizione dovrebbe sbloccarsi”.