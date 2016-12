Siria, Casa Bianca: "Il tiranno deve andar via"

foto Ap/Lapresse Correlati I ribelli fanno esplodere un carro armato 23:10 - "Il tiranno deve andare via". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, parlando della situazione in Siria. Intanto l'inviato speciale Kofi Annan ha spiegato ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che se la comunità internazionale non sarà unita nell'esercitare pressioni su Damasco, "presto la situazione in Siria sarà fuori controllo". - "Il tiranno deve andare via". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, parlando della situazione in Siria. Intanto l'inviato speciale Kofi Annan ha spiegato ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che se la comunità internazionale non sarà unita nell'esercitare pressioni su Damasco, "presto la situazione in Siria sarà fuori controllo".

Parlando con i giornalisti, Carney ha sottolineato che le stragi in Siria hanno messo "in chiaro al mondo intero che il regime di Assad è illegittimo" e deve andarsene. "Ed è per questo - ha aggiunto - che è così importante che tutte le nazioni del mondo siano unite per agire, per realizzare la transizione democratica in Siria che il popolo siriano chiede e che non può avvenire quando al potere c'è un tiranno come Assad che sta spietatamente uccidendo il suo popolo al fine di rimanere al potere".



L'inviato speciale Kofi Annan ha detto ai Quindici che il suo piano è stato progettato per consentire un cambiamento strategico del governo. Ma ciò purtroppo non è avvenuto. Lo riferiscono fonti diplomatiche a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla Siria. Annan ritiene che gli osservatori stiano facendo un ottimo lavoro, ma sono in molti a chiedersi perché non sono in grado di fermare i combattimenti. Le risoluzioni 2042 e 2043 dell'Onu hanno avuto un impatto, ma non abbastanza.



Ban Ki-moon: "Le speranza di pace si stanno spegnendo"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ritiene che le speranze per il consolidamento del piano di pace di Kofi Annan si stiano spegnendo. Lo hanno riferito fonti diplomatiche a margine della riunione del Consiglio di Sicurezza Onu sulla Siria.