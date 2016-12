foto Ap/Lapresse

14:23

- Gli osservatori Onu questa mattina "non hanno potuto raggiungere il villaggio" di Mazraat al-Qubeir, nei pressi di Hama, in Siria, per verificare la nuova strage denunciata dagli oppositori. I rappresentanti delle Nazioni Unite sono infatti stati "fermati e in qualche caso" obbligati "a tornare indietro ai checkpoint dell'esercito siriano". A denunciare quanto accaduto è stato il capo della missione Robert Mood.