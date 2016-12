Magnotta, la scia di sangue ora porta a L.A.

foto Ap/Lapresse Correlati Canada, trovati resti umani: opera di Magnotta?

Finita la fuga del killer porno attore 14:39 - Ci potrebbe essere Luka Magnotta, il pornodivo accusato di aver smembrato l'ex amante a Berlino, dietro l'omicidio di un pensionato californiano, il cui corpo è stato trovato con braccia e piedi mozzate a Los Angeles. Hervey Medellin, 66 anni, omosessuale, sarebbe stato ucciso infatti a gennaio, quando secondo gli investigatori, Magnotta si trovava in California.

Secondo il tabloid inglese "Sun", un uomo di nome Alex, identificato come il protettore californiano di Magnotta, avrebbe rivelato che all'epoca dell'omicidio di Meddelin, il pornodivo canadese avrebbe lavorato come gigolò a Los Angeles. Durante il periodo della "fuga", Magnotta avrebbe inoltre trovato il tempo per commentare un video postato su Youtube, nel quale si parlava proprio dell'omicidio del 66enne.



La scia di sangue lasciata da Magnotta potrebbe inoltre passare anche da Tucson, Arizona dove, il sei gennaio, il giorno prima dell'omicidio di Hollywood, è stato trovato un altro corpo smembrato. Il profilo Facebook di Magnotta confermerebbe il passaggio del canadese anche da questo ennesimo luogo del delitto.