Giubileo della Regina, la security si fa beffare da un molestatore seriale: eccolo in foto

foto Reuters Correlati Le foto 10:52 - La security impegnata al Giubileo di Diamante della Regina si è resa protagonista di uno scivolone di proporzioni "regali". Sulla chiatta che domenica ha fatto scivolare lungo il Tamigi, insieme alla regina i membri più ristretti della Famiglia Reale, c'era anche un noto sex-offender, un uomo più volte condannato per una serie di atti osceni. In una foto Harbinder Singh Rana appare a un passo da Catherine, la duchessa di Cambridge. - La security impegnata al Giubileo di Diamante della Regina si è resa protagonista di uno scivolone di proporzioni "regali". Sulla chiatta che domenica ha fatto scivolare lungo il Tamigi, insieme alla regina i membri più ristretti della Famiglia Reale, c'era anche un noto sex-offender, un uomo più volte condannato per una serie di atti osceni. In una foto Harbinder Singh Rana appare a un passo da Catherine, la duchessa di Cambridge.

Rana, 52 anni, era stato invitato dal principe Carlo, "totalmente all'oscuro - scrive The Mirror - del suo passato", ma come esponente della comunita' Sikh in Gran Bretagna.



L'uomo, già una celebrità nel 1986, aveva subito un processo per essersi finto dottore e aver sottoposto alcune donne, vittime dell'inganno, a visite approfondite; quattro anni dopo l'uomo era stato condannato per vari crimini a sfondo sessuale e tentata violenza.



"Il fatto che il principe Carlo mi abbia invitato dimostra che cosa abbia fatto per la comunità da allora", si è difeso lui.