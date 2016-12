foto Ap/Lapresse

06:12

- Almeno due persone sono morte in un attacco suicida realizzato nella provincia settentrionale afghana di Faryab. Un kamikaze si è fatto esplodere la carica nell'area di Chahar a Maymana, capitale provinciale. Questo ennesimo attentato ha accresciuto la giornata nera vissuta ieri dall'Afghanistan in cui 23 persone sono morte per una operazione terroristica dei talebani a Kandahar City portando a 66 le vittime totali di mercoledì.