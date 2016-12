Siria, strage ad Hama: 100 morti

foto Reuters 00:21 - Un centinaio di persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise nella regione di Hama. Lo denuncia il consiglio nazionale siriano. Secondo una prima ricostruzione la nuova strage ricorda da vicino quella del 25 maggio ad Hula. Prima i due villaggi sarebbero stati colpiti dall'artiglieria dell'esercito. Poi sarebbero intervenute le milizie Shabiha che, casa per casa, avrebbero finito i sopravvissuti a colpi di coltello e di pistola. - Un centinaio di persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise nella regione di Hama. Lo denuncia il consiglio nazionale siriano. Secondo una prima ricostruzione la nuova strage ricorda da vicino quella del 25 maggio ad Hula. Prima i due villaggi sarebbero stati colpiti dall'artiglieria dell'esercito. Poi sarebbero intervenute le milizie Shabiha che, casa per casa, avrebbero finito i sopravvissuti a colpi di coltello e di pistola.

Il massacro, secondo uno dei portavoce del Cns, Mohammed Sermini, sarebbe avvenuto nei villaggi d'al-Koubeir et de Maarzaf. Sermini ha quindi chiesto agli osservatori internazionali incaricati di controllare il rispetto del cessate il fuoco di recarsi immediatamente nella zona della strage.



Il massacro è stato confermato anche dal direttore dell'osservatorio siriano dei diritti umani Rami Abdel Rahmane, che ha parlato di 87 vittime, aggiungendo per che il bilancio è destinato ad aumentare.



Vertice Istanbul, Terzi: "No a coinvolgimento Iran"

Intanto il vertice di Istanbul sulla Siria ha respinto la proposta russa di invitare l'Iran a partecipare a una trattativa internazionale per la soluzione della crisi. Lo ha detto il ministro degli esteri Giulio Terzi. "L'opinione generale, ha precisato, è che questa ipotesi non abbia senso", perché coinvolgerebbe "una parte in causa".