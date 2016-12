foto Ansa

21:10

- Il presidente Obama, la cancelliera Merkel e il premier Monti sono "d'accordo sull'importanza di intraprendere passi per rafforzare l'area euro e la crescita in Europa e a livello globale". Lo comunica la Casa Bianca, spiegando che Obama li ha sentiti separatamente e che restano "in contatto" in vista del G20.