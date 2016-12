Obama chiama Monti: "Fare di più sulla crisi"

foto Ansa Correlati Draghi: "Tassi invariati, pesa incertezza"

Crescita zero nell'area euro, Italia fanalino di coda

A maggio cassa integrazione record

Piazza Affari chiude col botto: +3,50% 08:54 - Mario Monti e Barack Obama hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno concordato "l'importanza di rafforzare la capacità della zona euro di rispondere alla crisi e di stimolare la crescita in Europa". A darne notizia è stato Palazzo Chigi, spiegando che la telefonata è avvenuta "in preparazione del G20 in Messico, il 18 e 19 giugno". Monti e Obama hanno inoltre "convenuto di rimanere in stretto contatto". - Mario Monti e Barack Obama hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno concordato "l'importanza di rafforzare la capacità della zona euro di rispondere alla crisi e di stimolare la crescita in Europa". A darne notizia è stato Palazzo Chigi, spiegando che la telefonata è avvenuta "in preparazione del G20 in Messico, il 18 e 19 giugno". Monti e Obama hanno inoltre "convenuto di rimanere in stretto contatto".

"Nel quadro dei contatti con i leader europei in preparazione del vertice G20 in Messico il 18-19 giugno, il presidente Barack Obama - riferisce Palazzo Chigi - ha telefonato al presidente del consiglio Mario Monti per uno scambio di idee sulla situazione economica. Entrambi si sono trovati d'accordo sull'importanza di rafforzare la capacità della zona euro di rispondere alla crisi e di stimolare la crescita in Europa. Hanno inoltre convenuto di rimanere in stretto contatto".



Obama-Merkel-Monti uniti per l'eurozona. Veramente?

Il presidente Obama, la cancelliera Merkel e il premier Monti sono "d'accordo sull'importanza di intraprendere passi per rafforzare l'area euro e la crescita in Europa e a livello globale". Lo comunica la Casa Bianca, spiegando che Obama li ha sentiti separatamente e che restano "in contatto" in vista del G20. Fin qui l'ufficialità.



In realtà le cose starebbero diversamente. Secondo quanto riporta La Repubblica, Obama sarebbe furioso per il comportamento della Cancelliera tutto improntato all'austerità e rivolto a mantenere il consenso interno, condannando il resto del mondo (e quindi gli Stati Uniti in piena campagna elettorale) a subire i rischi della recessione economica. Per questo la telefonata in separata sede a Monti, ma anche quelle a Hollande e Cameron. Tutti d'accordo a additare la Germania come responsabile dell'ecatombe economica che si sta profilando all'orizzonte se l'Europa non imboccherà la strada della crescita.