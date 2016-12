foto LaPresse

14:52

- "La strategia di Damasco rischia di produrre un genocidio, se non si interviene rapidamente". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, in una audizione alle commissioni estere congiunte. Per il capo della diplomazia italiana "la strategia di Damasco" è solo quella di "procrastinare la propria sopravvivenza attraverso una escalation brutale ai danni della popolazione civile".