Libia, bomba contro ambasciata Usa

foto Ap/Lapresse

14:28

- Attentato in Libia contro l'ambasciata Usa di Bengasi. A quanto si apprende, un ordigno "non artigianale" è esploso lungo il muro di cinta dell'ufficio senza causare vittime. L'area dove ha sede l'ambasciata, molto ampia, ospita tre palazzine. La notizia è stata confermata dalla tv araba Al Jazeera e da alcuni siti libici, secondo i quali non vi sarebbero feriti.