Tibet, la Cina chiude le frontiere agli stranieri

- La Cina ha chiuso il Tibet ai turisti. Lo affermano gli agenti di viaggio di Pechino. La misura è stata presa dopo l'ondata di arresti, seguita alle recenti immolazioni di tibetani, e alla vigilia di un festival buddhista seguito, tradizionalmente, da molti stranieri. - La Cina ha chiuso il Tibet ai turisti. Lo affermano gli agenti di viaggio di Pechino. La misura è stata presa dopo l'ondata di arresti, seguita alle recenti immolazioni di tibetani, e alla vigilia di un festival buddhista seguito, tradizionalmente, da molti stranieri.

Il blocco delle visite di turisti stranieri sul “tetto del mondo” viene dieci giorni dopo che due giovani tibetani si sono dati fuoco in una protesta anticinese a Lhasa, la capitale della Regione autonoma del Tibet. Secondo il gruppo Campagna Internazionale per il Tibet, negli ultimi mesi, 38 tibetani hanno usato questa estrema forma di protesta contro la Cina. Ventinove di questi sono morti. “L’ufficio del turismo ci ha detto di bloccare tutti i gruppi a partire da fine maggio. Non hanno chiarito fino a quando durerà il blocco'', ha dichiarato un impiegato del Tibet Chine International Tour Service. Un agente di viaggio europeo ha detto all’Ansa, che gli è stato detto che il divieto si protrarrà "almeno fino ad agosto"'. Secondo alcuni il blocco dei viaggi di turisti stranieri potrebbe essere collegato al festival di Saga Dawa, con il quale i tibetani celebrano la nascita del Buddha, che attira ogni anno migliaia di buddhisti provenienti da tutto il mondo.