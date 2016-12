foto Ap/Lapresse

- Dopo la Duma ieri, il Consiglio della Federazione russa (Senato) ha approvato oggi la legge che porta fino a 24mila euro le multe per partecipanti e organizzatori a manifestazioni non autorizzate. A favore si sono pronunciati 132 senatori, contrari 1 e 1 astensione. Per l'adozione definitiva serve la firma del presidente Vladimir Putin, cui l'ex presidente Gorbaciov si rivolge con un appello. "Non lo faccia".