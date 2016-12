foto Ap/Lapresse

01:54

- Mentre i grandi del pianeta si apprestano a prendere parte al vertice G20 a Los Cabos, in Messico, il segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, lancia un monito ai leader, che "devono guardare non solo ai loro interessi nazionali, ma al bene comune". Per il numero uno dell'Onu "siamo a un bivio, è in gioco il nostro futuro". E serve una soluzione coordinata a livello globale, ma "nel rispetto del nostro pianeta".