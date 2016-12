foto Dal Web

22:45

- Dopo 11 ore di discussione ininterrotta, la Duma di Stato russa ha approvato in seconda e in terza lettura il controverso progetto di legge che aumenta in modo drastico le multe per partecipanti e organizzatori di manifestazioni non autorizzate. Dagli attuali 2mila rubli si passerebbe a 300mila, se domani anche il Senato approvasse la misura e il presidente Vladimir Putin la tramutasse poi in legge. Entrambi i passi sono però scontati.