Crisi, schiaffo Usa alla Ue: "Fate come noi"

- "Non è un mistero che bisogna agire con urgenza": lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, sottolineando come l'Europa debba decidere "misure immediatamente", nelle prossime settimane. E per uscire dalla crisi, ha detto Carney, gli Stati Uniti invitano l'Europa a seguire il loro esempio.

E seguire l'esempio per risolvere la crisi secondo la Casa Bianca significa decidere ''misure immediate'' - anche ''drammatiche e impopolari'' se serve - che vadano nella giusta direzione. Quella di ridare fiducia ai mercati, finora mostratisi scettici di fronte alla divisioni e alle indecisioni delle capitali del Vecchio Continente.

L'amministrazione Obama - poche ore dopo la teleconferenza dei ministri delle Finanze del G7 - torna a spronare l'altra sponda dell'Atlantico, chiedendo di ''agire con urgenza'' e di portare qualcosa di veramente concreto sul tavolo del G20 in programma a Los Cabos, in Messico, il 18 e 19 giugno. Cosi' da poter varare un piu' efficace piano anticrisi nel prossimo Consiglio dei capi di Stato e di governo della Ue, in programma a fine mese a Bruxelles.

''Siamo disponibili e pronti a consultarci e a consigliare gli europei in questo momento in cui devono essere prese importantissime decisioni'', ha affermato il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, che ha invitato i leader della Ue ''a condividere l'esperienza degli Stati Uniti'' dopo la crisi del 2007, prendendo in considerazione quella ricetta che in Usa sembra aver funzionato.

Il portavoce ha ricordato ''gli sforzi fatti a Washington nel 2008 e 2009 per la ripresa dell'economia e per il rilancio dell'occupazione''. ''E' su questo che adesso bisogna concentrarsi', ha ribadito Carney, sottolineando come l'amministrazione Obama sia stata chiamata negli anni passati a compiere anche ''passi drammatici, al momento molto impopolari, ma che poi sono risultati decisivi e compiuti nella giusta direzione''.

La Casa Bianca insiste soprattutto sulla necessita' di stabilizzare il sistema bancario europeo, mettendo in campo ''stress test molto severi per assicurare una forte ricapitalizzazione degli istituti''. Cosi' da evitare che le banche in difficolta' mettano a rischio il sistema finanziario globale. Ma la preoccupazione degli Stati Uniti e' anche quella dei riflessi della crisi europea sull'economia reale in America. Con le aziende - scrive il New York Times - che cominciano a sperimentare un calo dei profitti per la contrazione della domanda dall'Europa. Soprattutto le aziende del settore informatico e di quello automobilistico, considerate motore della ripresa statunitense.

Intanto si riaccende il dibattito sulla necessita' o meno che la Fed scenda di nuovo in campo per sostenere l'Europa, agendo di concerto con la Bce per stabilizzare il sistema finanziario.