foto Ap/Lapresse

20:09

- E' di 47 morti il bilancio odierno delle violenze in Siria tra l'esercito fedele al regime e i ribelli. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, tra le vittime ci sarebbero 24 membri delle forze governative di Bashar Al Assad. L'agenzia ufficiale Sana parla invece di un attacco da parte di "gruppi di terroristi armati" con due membri delle forze dell'ordine uccisi e un numero non precisato di morti e feriti tra i "terroristi".