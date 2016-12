Chiesa Usa contro la suora pro gay

- In Vaticano non volano solo Corvi. A sentire le ultime notizie in arrivo dall'America sembra che stiano volando anche le censure. In prima linea la Congregazione per la Dottrina della Fede che pare non aver gradito Just Love, il nuovo libro della suora Margaret Farley che ha definito la masturbazione "un bene" per la sessualità delle persone e si è dimostrata aperta alle coppie gay. Apriti cielo.

La posizione del Vaticano sull'autoerotismo è chiara. "Un'azione deplorevole" e "causa di confusione tra i fedeli". Come ricorda il sito The Daily Beast, la sorella Farley, insegnante di etica cristiana alla Yale University’s Divinity School in Connecticut, intendeva fornire ai lettori cristiani una guida aggiornata ai costumi sessuali. Ma la Congregazione non ha gradito. Ecco quindi la decisione di esaminare accuratamente il libro alla ricerca di inesattezze. Una pratica per impedire la diffusione dello scritto.

Nel frattempo la Farley è stata accusata di ignorare spudoratamente la dottrina della Chiesa riguardo non solo alla masturbazione ma anche all'amore omosessuale e al divorzio. Nelle oltre 300 pagine di Just Love si parla di autoerotismo. "Molte donne hanno trovato il piacere attraverso la conoscenza del proprio corpo", scrive la suora. "L'autoerotismo è un mezzo che aiuta le relazioni più che danneggiarle". Nei sette capitoli del libro c'è anche spazio per l'invito al rispetto dell'amore tra da due persone dello stesso sesso.

La Chiesa ha ufficialmente preso le distanze dal libro e lo ha etichettato come non idoneo nel campo dell'insegnamento cattolico. Sotto la direzione del cardinale William Levada la Congregazione per la Dottrina della Fede si sta dando da fare in questo ultimo periodo opponendosi ad atteggiamenti di apertura alla modernità. Già in aprile era stata criticata una giovane suora, Mary Claire Millea, per aver diffuso "tematiche radicalmente femministe" dando più attenzione ai poveri che all'opposizione dei matrimoni dello stesso sesso. A maggio si è registrato un forte attacco contro le ragazze scout a causa dei loro legami con gruppi come Medici senza frontiere che appoggiano la diffusione del profilattico per prevenire la diffusione dell'Hiv.