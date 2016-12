Marinai e militari, nuovi lavori delle donne arabe

- Non ci sono più le donne arabe di una volta. A dirlo potrebbe essere un pescatore dell'Oman o un ingengnere di Riadh. Proprio nei loro paesi sono in atto dei cambiamenti radicali per quel che riguarda i lavori femminili. E se a Muscat sarà possibile vedere le prime donne marinaio, in Arabia Saudita il gentil sesso potrà esntrare nella Guardia nazionale, quella che difende i regnanti più ricchi del mondo.

La notizia delle donne marinaio è solo di ieri. Nel piccolo regno dell'Oman, stato della penisola arabica, 21 donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni hanno infranto un tabù millenario, diventando esperte in un mestiere da sempre considerato esclusiva degli uomini. Nessuna di loro era in grado di guidare una nave, né di nuotare. Poi si sono iscritte al corso dell'International Sailing Federation: hanno affrontato un duro programma di sette mesi, un corso di specializzazione in Francia e sono alla fine diventate istruttori. "Si tratta di un grandissimo risultato", ha commentato a Golf News Najia Al Muawali, prima donna fantino dell'Oman oggi tra le più importanti imprenditrici del Paese."È un onore per noi omanite".

In Oman le donne rappresentano circa la metà della popolazione, stimata in tre milioni di persone. Negli ultimi anni la loro partecipazione alla forza lavoro è aumentata sensibilmente così come i tassi di alfabetismo. Nel 1970, non c'erano ragazze tra i 909 studenti nelle tre scuole del sultanato. Nel 2009, c'erano più di 260mila studentesse su un totale di 530mila studenti.

Dall’Oman all’Arabia Saudita e alle nuove donne soldato. Lo scorso 27 maggio il principe Mitaab Bin Abdullah, capo della Guardia Nazionale saudita, aveva aperto al gentil sesso l'organizzazaione che si occupa della salvaguardia della famiglia reale, annunciando l'imminente apertura di un reparto esclusivamente femminile. Un’iniziativa rivoluzionaria nel paese in cui vige il divieto alle donne di guidare un'auto. Nel paese degli emiri si era tornato a parlare di un'apertura in favore delle donne già all’inizio del 2012 quando il Ministero del Lavoro aveva imposto che nei negozi di lingerie il personale dovesse essere esclusivamente femminile.

Si tratta di piccole rivoluzioni di genere che si stanno diffondono in tutta la watan arabiyya (la nazione araba). C'è da scommetere che quelle stesse donne vero motore del cambiamento domani avranno gli occhi puntati su Harvard. In Massachusetts è infatti previsto il discorso di Tawakkul Karman, la prima donna araba vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2011. La giornalista yemenita è stata tra le ispiratrici della primavera yemenita ed è la migliore testimone di un mondo in vera rivoluzione.