foto Ansa

14:16

- Il regime di Bashar al Assad ha dato il permesso agli operatori umanitari dell'Onu di accedere alle quattro province più colpite dalle violenze in Siria. Gli operatori delle Nazioni Unite raggiungeranno nelle prossime ore le città di Homs, Deir el-Zour, Daraa e Idlib. L'accordo siglato da Damasco prevede l'accesso per nove agenzie dell'Onu e sette organizzazioni non governative.