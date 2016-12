Il ministero degli Esteri siriano conferma che Damasco sta effettivamente procedendo all'espulsione di alcuni diplomatici occidentali. Nei giorni scorsi l'ambasciatore olandese era già stato dichiarato "persona non grata" .

"La dichiarazione dei diplomatici occidentali come persone non grate è una risposta all'espulsione degli ambasciatori siriani dai Paesi" dove erano inviati. Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri di Damasco. "Continuiamo a credere nel dialogo per risolvere i problemi e le crisi in atto - si legge - e speriamo che i Paesi che per primi hanno preso questo provvedimento possano porre in essere iniziative per la ripresa dei rapporti diplomatici con il nostro Paese".

La richiesta di espulsione degli ambasciatori siriani da parte dei principali stati occidentali era stata presa dopo il massacro di Hula, nei pressi di Homs, dove sono stati rinvenuti i corpi di 108 persone, tra cui una quarantina di bambini. Il massacro è stato attribuito alle forze irregolari del regime, che ha invece accusato terroristi pagati e sostenuti dall'Occidente e dai Paesi arabi del Golfo.

La replica della Farnesina

A seguito della decisione della Siria, la Farnesina sottolinea che è stata l'Italia a richiamare il suo ambasciatore e l'intero staff lo scorso 14 marzo. I Paesi colpiti dall'ordine di espulsione avevano infatti già ritirato i loro ambasciatori in Siria. La decisione ha tuttavia un forte valore simbolico e indica quanto i rapporti diplomatici si siano deteriorati dall'inizio della rivolta nel Paese nel marzo del 2011.