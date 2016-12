foto Reuters

- La Cia si prepara a ridurre drasticamente la propria presenza in Iraq rispetto ai livelli dei tempi di guerra. Secondo il "Wall Street Journal" la decisione è il risultato delle difficoltà che la Cia si trova ad affrontare in un paese come l'Iraq che non vede più di buon occhio una forte presenza americana. Il piano allo studio prevede una riduzione della presenza in Iraq del 40% rispetto ai livelli di guerra.