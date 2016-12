foto Afp

06:52

- L'aereo a energia solare Solar Impulse è decollato questa mattina all'alba da Madrid, con destinazione Rabat, per il suo primo tentativo di volo intercontinentale. L'aereo in fibra di carbonio, pilotato dallo svizzero Bernard Piccard, cofondatore del progetto, non utilizza nessun tipo di carburante, ma è spinto da quattro motori elettrici, con la potenza di 10 CV ognuno, alimentati da 12.000 cellule fotoelettriche che ricoprono le sue ali immense.