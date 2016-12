foto Ap/Lapresse

05:54

- Il presidente americano Barack Obama è salito sul palco del New Amsterdam Theatre di Broadway, a New York, accompagnato dall'ex presidente Bill Clinton. "Sono più determinato che mai a finire quello che abbiamo iniziato" ha detto Obama ai 1700 presenti nel corso di un discorso durato più di mezzora. Fuori ad acclamarlo altre centinaia di persone che lo hanno atteso per ore.