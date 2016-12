foto Ap/Lapresse 22:07 - Per superare la crisi l'Europa deve compiere altri passi: la critica arriva dalla Casa Bianca, che sottolinea come "i mercati rimangono scettici sul fatto che le misure sinora intraprese siano sufficienti per assicurare la ripresa e rimuovere il rischio di un aggravamento della crisi". Quindi gli Usa, ha sottolineato il portavoce di Obama, Jay Carney, ritengono "ovviamente che altri passi debbano essere intrapresi". - Per superare la crisi l'Europa deve compiere altri passi: la critica arriva dalla Casa Bianca, che sottolinea come "i mercati rimangono scettici sul fatto che le misure sinora intraprese siano sufficienti per assicurare la ripresa e rimuovere il rischio di un aggravamento della crisi". Quindi gli Usa, ha sottolineato il portavoce di Obama, Jay Carney, ritengono "ovviamente che altri passi debbano essere intrapresi".

A Washington l'insofferenza per un Vecchio Continente incapace di reagire cresce di giorno in giorno. Di fronte alle continue schermaglie sugli eurobond o alle contrastanti voci sul possibile "piano salva euro" - che Bruxelles continua a negare - il presidente americano, Barack Obama, sembra aver perso la pazienza. E a poche settimane dal decisivo Consiglio dei capi di Stato e di governo della Ue di fine giugno, il portavoce della Casa Bianca Jay Carney attacca.



Dopo aver chiesto "altri passi", ha ribadito che non si tratta solo di salvare la zona euro, ma di salvaguardare l'intera economia mondiale. Un concetto che il presidente Obama negli ultimi giorni ripete quasi ossessivamente. Sotto gli occhi ha i dati che indicano una frenata dell'economia americana nei primi tre mesi dell'anno e una disoccupazione che a maggio, dopo un anno, è tornata a rialzare la testa. Cifre che minacciano la ripresa, ma anche le chance di rielezione dell'attuale inquilino della Casa Bianca.



Quest'ultima, ha ripetuto Carney, si tiene comunque in "regolare contatto" con le cancellerie europee, che vengono costantemente invitate a seguire l'esempio degli Stati Uniti e di come reagirono dopo la crisi scoppiata nel 2007. Un invito, dunque, a tener conto di quella ricetta - soprattutto sul fronte dei problemi del sistema bancario - che se ha funzionato da una parte dell'Atlantico potrebbe ben funzionare anche dall'altra.



L'allarme della Casa Bianca è tra l'altro quello lanciato anche dalle pagine del Wall Street Journal, secondo cui gli investitori internazionali sono sempre più preoccupati per la crisi dell'Eurozona e per l'eventualità che un crollo della Grecia possa portarsi dietro anche altri Paesi come la Spagna. Col risultato di un vero e proprio "prolungato declino mondiale".