- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha chiesto "più possibilità di controllo per la commissione europea" per combattere la crisi economica. Parlando a Berlino, in una dichiarazione congiunta con il presidente della commissione europea, Manuel Barroso, la Merkel ha ribadito che "rigore e crescita sono due facce di una medaglia". "Serve più Europa", ha poi aggiunto, sottolineando la necessità di un percorso di integrazione più profondo.